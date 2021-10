Si bloccano i social di Zuckerberg e Twitter registra il numero più alto di utenti di sempre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sulè scattata poi l’ironia Per diverse ore, in uno dei blocchipiù lunghi della storia, tutte le piattaforme di Markhanno smesso di funzionare, causando non pochi disagi. Disagi non solo a chi lavora nel settore ma anche per le comunicazioni. L’occasione ha offerto però la rivincita a Telegram, app di messaggistica e a. BREAKING:records highest number of people on its platform at the one time — The Spectator Index (@spectatorindex) October 4, 2021 hello literally everyone —(@) October 4, 2021 L’app dei famosi ormai ex 140 caratteri ha avuto ilpiùditi della storia,che quando le altre ...