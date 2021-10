Napoli | De Laurentiis porta in tribunale Maksimovic per ammutinamento

Leggi su calcionews24

Di martedì 5 ottobre 2021) Novità in merito all'deldel novembre 2019. ADL pronto are inanche il serbo Il Corriere dello Sport fa il punto sull'deldel novembre 2019, derivato dalla deludente prestazione in Champions League contro il Salisburgo. Il club azzurro ha chiesto e ottenuto la nomina del presidente del collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di una multa nei confronti di Nikola. Il difensore serbo è il terzo in ordine di nomina dopo Hysaj e Allan, anche loro ormai ex calciatori partenopei. La data dell'udienza non è stata ancora decisa.