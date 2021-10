Moto3 | sfiorata un’altra tragedia sul circuito di Austin

Advertising

corsedimoto : L'OPINIONE - Michel Fabrizio, il nuovo intervento dopo lo scampato pericolo in Moto3 ad Austin. Non gli è piaciuta… - CorriereRomagna : Moto3, la tragedia sfiorata di Austin: Oncu sospeso per due gare e salta Misano - - CorriereRomagna : Moto3, la tragedia sfiorata di Austin: Oncu sospeso per due gare e salta Misano - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #AmericasGP #AustinGP Sulla sua gara #Dovizioso ha aggiunto: 'E' stato un weekend positivo' - http… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #AmericasGP #AustinGP Sulla sua gara #Dovizioso ha aggiunto: 'E' stato un weekend positivo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 sfiorata

La tragediadi domenica ad Austin non poteva non avere conseguenze, anche per lanciare un segnale a una categoria, quella della, in cui si sta davvero esagerando. Dopo il pauroso incidente del Texs ...... 15 anni, cugino di Maverick, pilota Aprilia che scosso dal dramma familiare ha rinunciato al Gp of the Americas, si èuna nuova tragedia in, la categoria dove gareggiano i più giovani ...A Michel Fabrizio Ducati in Superbike non è piaciuto il giubilo di Izan Guevara e del team Aspar dopo la tragedia sfiorata nella Moto3 ad Austin ...Ieri, ancora una volta, si è rischiata la tragedia in Moto3 sul circuito americano di Austin. La manovra di Oncu poteva causare una vera e propria strage ...