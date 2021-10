Marcolin: "Il Napoli è l'unica squadra a poterlo fare!" (Di martedì 5 ottobre 2021) Dario Marcolin, allenatore e opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8. Di seguito le parole che ha espresso sul Napoli: “Il Napoli ha una garanzia che è il gioco, l'ha dimostrato in tutte e sette le partite. Anche quando va in svantaggio continua a giocare nello stesso modo e poi con i cambi di Spalletti gioca anche meglio. Dico che il Napoli può vincere lo scudetto, perché oltre agli undici ha almeno 5-6 giocatori in rosa che sono come gli undici. È l’unica squadra ad avere questi ricambi, forse solo l’Inter li ha, che caratterialmente somiglia al Napoli. Marcolin sul Napoli Il Milan invece non ha giocatori per i cambi dello stesso livello. Il Napoli ha cinque giocatori, adesso sta ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Dario, allenatore e opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8. Di seguito le parole che ha espresso sul: “Ilha una garanzia che è il gioco, l'ha dimostrato in tutte e sette le partite. Anche quando va in svantaggio continua a giocare nello stesso modo e poi con i cambi di Spalletti gioca anche meglio. Dico che ilpuò vincere lo scudetto, perché oltre agli undici ha almeno 5-6 giocatori in rosa che sono come gli undici. È l’ad avere questi ricambi, forse solo l’Inter li ha, che caratterialmente somiglia alsulIl Milan invece non ha giocatori per i cambi dello stesso livello. Ilha cinque giocatori, adesso sta ...

