Luis Enrique | «Non leggo i giornali | conosco il calcio molto meglio di voi»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Conferenza stampa: il ct della Spagna ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia, ct della Spagna, ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. PROBLEMI GIOCARE SENZA UN 9 – «No, ci sono sempre 6-7 attaccanti in lista. Questi calciatori possono giocare sia al centro che sulle fasce, sono un allenatoreoffensivo e questo rimane sempre il nostro obiettivo. Non vi guardo, non vi ascolto e non mi interessaciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione». STAMPA – «No, nonnulla perché credo di conoscere il ...

Commenta per primo Avversario dell'Italia nella semifinale di Nations League di domani sera, il ct della Spagna (ed ex allenatore della Roma)ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara: 'Giochiamo senza un centravanti? Abbiamo sei/sette attaccanti in lista che possono giocare sia centrali che esterni, sono un ..."Ha ragione, prima o poi perderemo. A noi però piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini, in ...L'allenatore della nazionale spagnola, Luis Enrique ha avuto qualche battibecco con i giornalisti della sala stampa in occasione della conferenza pre Italia-Spagna ...Tre mesi dopo la Nazionale ritrova sulla sua strada la Spagna, superata ai rigori in quello che fu il successo più sofferto della trionfale cavalcata europea.