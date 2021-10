«Little deviation» | l’ipotesi di un errore umano dietro l’aereo precipitato a Milano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nei filmati sequestrati dalla procura dinon si vedono fiamme provenire dal motore delPilatus Pc-12a San Donato in provincia di. E, al contrario di quello che si pensava, non è arrivato nessun Sos dal pilota Dan Petrescu. Né avarie né segnalazione di problemi al motore o legati al maltempo. Ecco perché adesso tra le cause per spiegare l’incidente aereo che ha causato la morte di otto persone adesso si fa strada quella più tragica: l’. Di certo quando la sala radar, accortasi dell’anomalia, ha contattato immediatamente il Pilatus, Dan Petrescu ha risposto spiegando che stava effettuando una deviazione. Pare abbia detto qualcosa come «», e successivamente ha chiesto anche quello che in gergo ...

