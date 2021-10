“L’autostoppista” al via su Rai Isoradio per raccontare l’Italia che cambia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dal 5 ottobre in programma dal martedì al giovedì il format innovativo ispirato al film “Il tassinaro” di suo cugino Alberto Sordi Dopo il grande successo della prima edizione del programma, andata in onda in replica anche per tutta l’estate, il giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti torna il 5 ottobre su Rai, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 18, con il suo format innovativo “”, ispirato al film ‘Il tassinaro’ di suo cugino Alberto Sordi, il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori e personaggi celebri per...