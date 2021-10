Joan Mir | “Penalità assurda | così impossibile sorpassare”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 ottobre 2021)Mir parla nel post GP di Austin criticando la scelta della direzione gara di penalizzarlo di una posizione per il contatto all’ultimo giro con Jack Miller. Non più 7a posizione dunque ma 8a per l’ormai ex campione del mondo sempre più lontano dalla vetta del mondiale.Mir post Austin: “Non capisco la” Una gara in sordina quella del campione del mondo in caricaMir, una gara certamente deludente visto che questa volta gli è toccato finire anche alle spalle del compagno di squadra Alex Rins. Come se non bastasse a fine gara ecco unache lo ha fatto scivolare dalla 7a alla 8a posizione in vantaggio di Jack Miller. Il ducatista è il protagonista insieme allo spagnolo di un contatto a fine gara. Per la precisione in curva 15 dell’ultimo giro, i due si sono toccati ...