Italia-Spagna | Mancini | “All’estero vengono date più possibilità di sbagliare ai giovani”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il commissario tecnico della Nazionalena, Roberto, alla vigilia della semifinale di Nations League 2020/2021 contro la, ha parlato in conferenza stampa: “i ragazzigiocano prima, gli danno piùdie poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’, questo sì. Noi abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore. Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Religione? E’ importante. Sono nato e cresciuto attaccato all’oratorio e ho trascorso lì tutta la mia gioventù. E’ molto ...

'Sarebbe importantissimo confermarsi' aveva detto ieri il tecnico dell', che oggi ha confermato e rilanciato: 'Vogliamo battere la- ha detto alla vigilia della sfida contro Luis Enrique ...Sugli attaccanti a disposizione e sull'idea di giocare come lasenza un vero riferimento: 'Abbiamo un po' di problemi perché ci mancano i centravanti dell'Europeo, ma abbiamo diverse ...Il ct preannuncia che non giocherà col falso nove: "Chiesa potrà farlo col tempo, ma abbiamo dei ruoli ben precisi. Chi mi ha sorpreso? Tonali".'La finale di Kiev contro la Spagna è la gara che mi evoca peggiori ricordi, i migliori invece arrivano dalla semifinale dell'Europeo. Per Chiellini: quali sono i ricordi migliori e quali i peggiori c ...