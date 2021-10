Il Codacons esulta per i problemi a WhatsApp, Instagram e Facebook: “Abbiamo silenziato gli influencer, cura disintossicante” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il blackout di ieri, che ha coinvolto le app di Facebook, Instagram e WhatsApp è stato il più lungo della “storia del web” . Durato ben 7 ore, tutta Italia, Usa e metà Europa sono stati impossibilitati ad utilizzare i social di comunicazione e condivisione più scaricati al mondo. La disperazione degli utenti in Italia è arrivata alle 17:30 quando si sono riversati tutti su l’app Downdetector per segnalare il disagio. Il blocco dei social è durato fino alle 23:40 circa, variabile dalla posizione, ma comunque per tanto tempo. Il web si è riversato su Twitter, il quale poco dopo il down ha postato un: “Ciao, letteralmente a tutti” punzecchiando i social avversari. Ma c’è anche chi, come il Codacons, ha visto in questo blocco la “liberazione dei cittadini dallo strapotere degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Il blackout di ieri, che ha coinvolto le app diè stato il più lungo della “storia del web” . Durato ben 7 ore, tutta Italia, Usa e metà Europa sono stati impossibilitati ad utilizzare i social di comunicazione e condivisione più scaricati al mondo. La disperazione degli utenti in Italia è arrivata alle 17:30 quando si sono riversati tutti su l’app Downdetector per segnalare il disagio. Il blocco dei social è durato fino alle 23:40 circa, variabile dalla posizione, ma comunque per tanto tempo. Il web si è riversato su Twitter, il quale poco dopo il down ha postato un: “Ciao, letteralmente a tutti” punzecchiando i social avversari. Ma c’è anche chi, come il, ha visto in questo blocco la “liberazione dei cittadini dallo strapotere degli ...

