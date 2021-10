Gaetano Manfredi: "Napoli merita un vero sviluppo per tutti i figli del Sud" (Di martedì 5 ottobre 2021) Ingegnere e professore universitario, rettore dell'Università di Napoli fino al 2020, politico ed ex ministro. Gaetano Manfredi, 57 anni, è il nuovo sindaco di Napoli che ha messo d'accordo il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle: ha ottenuto il 62,88% dei voti al primo turno. Nato il 4 gennaio 1964 ad Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1988 si è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove nel 1998 è stato nominato professore ordinario. Nel 2014 è diventato rettore dell'ateneo federiciano, che sotto la sua guida ha registrato una grande fase di sviluppo, con la nascita del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l'Apple Developer Accademy, e della Scuola Superiore Meridionale, sul modello della Normale di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Ingegnere e professore universitario, rettore dell'Università difino al 2020, politico ed ex ministro., 57 anni, è il nuovo sindaco diche ha messo d'accordo il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle: ha ottenuto il 62,88% dei voti al primo turno. Nato il 4 gennaio 1964 ad Ottaviano, in provincia di, nel 1988 si è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi diFederico II, dove nel 1998 è stato nominato professore ordinario. Nel 2014 è diventato rettore dell'ateneo federiciano, che sotto la sua guida ha registrato una grande fase di, con la nascita del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l'Apple Developer Accademy, e della Scuola Superiore Meridionale, sul modello della Normale di ...

