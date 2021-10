Evergrande spaccata in due non ferma il contagio nel mattone cinese

Leggi su formiche

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non basta l’arrivo del tanto sospirato cavaliere bianco a salvare il mercato immobiliare, che vale il 15% del Pil del Dragone. Forse qualcuno salverà, collassata sotto il peso di 305 miliardi di dollari di debiti. Il 51% dell’unità di property management del gigante insolvente, secondo quanto riportato dal tabloid di Stato Global Times, starebbe per passare al concorrente Hopson Development in un affare da circa cinque miliardi di dollari. Gli indizi ci sono, tra tutti lo stop alle contrattazioni sul titoloalla Borsa di Hong Kong, onde evitare fluttuazioni sulle azioni del gruppo, già ridotte a carta straccia dopo un progressivo crollo del 90%. CAVALIERE BIANCO CERCASI La strategia di Pechino è chiara, come anticipato questa estate da Formiche.net: fare a pezzi il gruppo e venderne gli asset al miglior ...