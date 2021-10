Cold storage | i dispositivi hardware sono i wallet più sicuri per conservare le nostre criptovalute

Leggi su cityroma

(Di martedì 5 ottobre 2021) La sicurezza è un aspetto di importanza cruciale per chiunque desideri iniziare a utilizzare bitcoin; normalmente non siamo abituati a preoccuparci troppo dell’aspetto legato alla sicurezza perché tutti noi veniamo da un sistema centralizzato (quello delle banche) in cui siamo iper-tutelati e garantiti contro il rischio di essere truffati o derubati. Basti pensare, per fare un esempio, alla clonazione di carte di credito; chiunque abbia avuto la sfortuna di incappare in un caso del genere (è capitato anche a me, circa una decina di anni fa, che una carta bancomat mi venisse clonata) sa bene che le banche possiedono un fondo che consente di rimborsare i clienti chestati oggetto di questo tipo di truffe. Quando però entriamo nel mondo bitcoin la sicurezza diventa sin dal primo momento qualcosa di cui dobbiamo occuparci personalmente e, qualora la trascurassimo, ...