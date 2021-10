"Ce lo spiegherà Salvini". Riforma fiscale? Draghi bombarda, trema il governo. La Lega: "Cambi metodo, non è l'oroscopo" (Di martedì 5 ottobre 2021) Scoppia il caso politico in seno al Consiglio dei ministri. È arrivato il via libera alla deLega per la Riforma fiscale, ma non da parte della Lega, che ha abbandonato la cabina di regia convocata da Mario Draghi e ha poi disertato il Cdm. “Per noi la Riforma del catasto in questo modo non va bene”, ha sottolineato Massimo Bitonci, capogruppo leghista in Commissione Bilancio alla Camera. Si narra che il premier non si aspettasse queso strappo, che però non ha impedito all'esecutivo di tirare dritto per la sua strada anche senza il Carroccio. “Ce lo spiegherà Salvini nelle prossime ore o nei prossimi giorni”, ha risposto Draghi in conferenza a chi gli chiedeva se conosceva il motivo per cui la Lega ha deciso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Scoppia il caso politico in seno al Consiglio dei ministri. È arrivato il via libera alla deper la, ma non da parte della, che ha abbandonato la cabina di regia convocata da Marioe ha poi disertato il Cdm. “Per noi ladel catasto in questo modo non va bene”, ha sottolineato Massimo Bitonci, capogruppo leghista in Commissione Bilancio alla Camera. Si narra che il premier non si aspettasse queso strappo, che però non ha impedito all'esecutivo di tirare dritto per la sua strada anche senza il Carroccio. “Ce lonelle prossime ore o nei prossimi giorni”, ha rispostoin conferenza a chi gli chiedeva se conosceva il motivo per cui laha deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : spiegherà Salvini Salvini si aggrappa alle tasse per far ballare il governo: "Gli accordi erano altri" Draghi: "L'assenza della Lega la spiegherà Salvini" Chiarisce che la decisione di non partecipare al Cdm sulla delega fiscale 'è dei ministri della Lega, io l'ho condivisa'. E però quando Matteo ...

Riforma fiscale: via libera del Consiglio dei ministri, ma la Lega non partecipa alla riunione Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale, ma alla riunione non ha partecipato la Lega. Draghi: 'Salvini spiegherà i motivi' E' terminata la riunione del Consiglio dei ministri , che ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale . Dalla riunione si è astenuta la Lega , con il ministro ...

Fisco, Draghi: "Lega assente in Cdm? Ce lo spiegherà Salvini" Adnkronos Draghi: "L'assenza della Lega la" Chiarisce che la decisione di non partecipare al Cdm sulla delega fiscale 'è dei ministri della Lega, io l'ho condivisa'. E però quando Matteo ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale, ma alla riunione non ha partecipato la Lega. Draghi: 'i motivi' E' terminata la riunione del Consiglio dei ministri , che ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale . Dalla riunione si è astenuta la Lega , con il ministro ...