Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 4 ottobre 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 4 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma Porta a Porta – Speciale elezioni ha totalizzato in media 1431 spettatori, 8.49% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 3131 spettatori (share 21.60%). Il nuovo programma Mystery Land su Italia1 ha catturato 782 spettatori (4.03%); su Rai2 il varietà sportivo Quelli che il lunedì si è portato a casa 790 spettatori (4.34%), mentre il film Maschi contro Femmine su Rai3 ha intrattenuto 1338 spettatori (6.17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 570 ...

