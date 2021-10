WhatsApp, Facebook e Instagram in down. Costretti alle scuse su Twitter: «Problemi di rete» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano in tutta Italia e in diversi Paesi nel mondo. Le tre piattaforme social di proprietà di Facebook Inc. sono fuori uso dalle 17:30 circa (ora italiana). Al momento non si hanno ulteriori dettagli sul problema che oggi, 4 ottobre, ha colpito il colosso americano. Il sito downdetector rileva 25 mila segnalazioni in tutta Italia, e il dato è in forte crescita. Una delle ipotesi del crollo è legata al processo di unificazione delle tre piattaforme sotto un’unica infrastruttura. L’ultima volta che le tre app di Zuckerberg avevano subito un importante crollo era stata lo scorso 19 marzo, prima ancora il 3 luglio 2019. Il down di marzo 2020 era durato circa 45 minuti. Il record risale al 13 marzo 2019, quando le app rimasero fuori ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021)non funzionano in tutta Italia e in diversi Paesi nel mondo. Le tre piattaforme social di proprietà diInc. sono fuori uso d17:30 circa (ora italiana). Al momento non si hanno ulteriori dettagli sul problema che oggi, 4 ottobre, ha colpito il colosso americano. Il sitodetector rileva 25 mila segnalazioni in tutta Italia, e il dato è in forte crescita. Una delle ipotesi del crollo è legata al processo di unificazione delle tre piattaforme sotto un’unica infrastruttura. L’ultima volta che le tre app di Zuckerberg avevano subito un importante crollo era stata lo scorso 19 marzo, prima ancora il 3 luglio 2019. Ildi marzo 2020 era durato circa 45 minuti. Il record risale al 13 marzo 2019, quando le app rimasero fuori ...

disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - Sharon_Taina : RT @pazzeska6: io impazzito dopo che whatsapp facebook ed instagram non funzionano da 6 ore #gfvip - c0rriere : ?NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA? Whatsapp Instagram e Facebook non sono gli unici ad essere down -