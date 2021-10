Violentissimi nubifragi in Liguria | oltre 800mm di pioggi

(Di lunedì 4 ottobre 2021)inSott’acqua.800 mm dia. Prime situazioni da alluvione sul centro-ovest della, ma sono in arrivoanche su altre zone d’ItaliainSott’acqua. La prima vera perturbazione d’autunno sta subito mostrando tutta la sua temuta violenza con situazioni da meteo avverso come era annunciato dalle allerte

Allerta meteo rossa della Protezione Civile. Forte maltempo verso il sud Italia C'è apprensione per le prossime ore quandoe possibili alluvioni lampo colpiranno gran parte della Sicilia, Calabria e poi parte della Puglia, soprattutto tarantino e leccese, versante ionico. Una forte ondata di ...Dopo che in mattinata fenomeni intensi con maltempo estremo hanno interessato la Calabria, dove si è abbattuta una tromba d'aria e dove si sono segnalati diversi danni , nel pomeriggio i...Violentissimi nubifragi in Liguria Sott’acqua. Oltre 800 mm di pioggia. Prime situazioni da alluvione sul centro-ovest della Liguria, ...Osservando l’evoluzione meteo prospettata per i prossimi dieci giorni, c'è una parvenza proiettata verso l’autunno, ed in Sardegna pioverà.