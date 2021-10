Università: Mattarella, 'Pnrr per dare maggior forza e renderle strutture essenziali Paese' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "L'Europa può giovarsi dell'Università anche sul piano politico e civile per sperimentare forme più sofisticate di cittadinanza nella libertà di studio e di ricerca. Tutto ciò vale per l'Italia, dove esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine, forza e continuità all'idea di Università –e l'Ateneo di Parma vanta questo titolo, insieme ad altri antichi atenei- ma il nostro Paese si trova in coda, purtroppo, per numero di laureati, anche per investimenti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "La nostra Università -ha lamentato il Capo dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "L'Europa può giovarsi dell'anche sul piano politico e civile per sperimentare forme più sofisticate di cittadinanza nella libertà di studio e di ricerca. Tutto ciò vale per l'Italia, dove esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine,e continuità all'idea di–e l'Ateneo di Parma vanta questo titolo, insieme ad altri antichi atenei- ma il nostrosi trova in coda, purtroppo, per numero di laureati, anche per investimenti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella Lectio doctoralis tenuta all'di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "La nostra-ha lamentato il Capo dello ...

