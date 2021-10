"Teste rotte e spargimento di sangue". Eppure... "Striscia" smaschera Giovanna Botteri: che imbarazzo per la Rai (Di lunedì 4 ottobre 2021) Torna Rai Scoglio 24, la rubrica di Pinuccio su Striscia la Notizia: a viale Mazzini non farà di certo piacere, anche perché il tg satirico di Canale 5 picchia spesso durissimo. Stavolta l'inviato si occuperà di Giovanna Botteri, che attualmente si trova in vacanza: Striscia ha deciso di “disturbare” il suo relax proponendo alcune delle ultime inchieste firmate dalla corrispondente Rai a Pechino. “Dall'agiografico servizio sul presidente Xi Jinping - si legge nelle anticipazioni fornite dal tg satirico ideato da Antonio Ricci - il cui manuale è diventato obbligatorio in tutte le scuole del Paese (Tg2 del 26 agosto), ai raperonzoli coltivati nei bellissimi orti sui tetti dei palazzi asiatici (Tg1 del 9 luglio), fino alla grande trasformazione dei contadini del Tibet, oggi felici albergatori che guadagnano molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Torna Rai Scoglio 24, la rubrica di Pinuccio sula Notizia: a viale Mazzini non farà di certo piacere, anche perché il tg satirico di Canale 5 picchia spesso durissimo. Stavolta l'inviato si occuperà di, che attualmente si trova in vacanza:ha deciso di “disturbare” il suo relax proponendo alcune delle ultime inchieste firmate dalla corrispondente Rai a Pechino. “Dall'agiografico servizio sul presidente Xi Jinping - si legge nelle anticipazioni fornite dal tg satirico ideato da Antonio Ricci - il cui manuale è diventato obbligatorio in tutte le scuole del Paese (Tg2 del 26 agosto), ai raperonzoli coltivati nei bellissimi orti sui tetti dei palazzi asiatici (Tg1 del 9 luglio), fino alla grande trasformazione dei contadini del Tibet, oggi felici albergatori che guadagnano molto ...

