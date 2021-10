Sport in lutto, scontro fatale in campo: Lucas sviene 40 minuti, si riprende, poi muore (Di lunedì 4 ottobre 2021) È stato fatale il placcaggio subito da Lucas Pierazzoli, rugbista di 28 anni, seconda o terza linea dell’Hurling Club, durante la partita contro il Sitas. Il rugbista è rimasto esanime a terra dopo uno scontro con l’avversario. Immediati i soccorsi in campo con i medici sociali dei due club. Choc in campo e sugli spalti, dove i tifosi stavano assistendo alla partita delle due squadre di rugby. Lucas Pierazzoli è rimasto svenuto per oltre minuti e dopo averlo rianimato i soccorritori sono riusciti a trasferirlo in ambulanza all’ospedale. Nello scontro l’atleta l’ha riportato la frattura di alcune vertebre, il midollo spinale era molto compromesso ed era sotto ventilazione artificiale. Lucas Pirazzoli morto durante una partita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) È statoil placcaggio subito daPierazzoli, rugbista di 28 anni, seconda o terza linea dell’Hurling Club, durante la partita contro il Sitas. Il rugbista è rimasto esanime a terra dopo unocon l’avversario. Immediati i soccorsi incon i medici sociali dei due club. Choc ine sugli spalti, dove i tifosi stavano assistendo alla partita delle due squadre di rugby.Pierazzoli è rimasto svenuto per oltree dopo averlo rianimato i soccorritori sono riusciti a trasferirlo in ambulanza all’ospedale. Nellol’atleta l’ha riportato la frattura di alcune vertebre, il midollo spinale era molto compromesso ed era sotto ventilazione artificiale.Pirazzoli morto durante una partita ...

