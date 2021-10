Roma, Abraham convocato dall’Inghilterra: non accadeva da un anno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tammy Abraham è stato convocato dall’Inghilterra: l’attaccante della Roma non veniva chiamato da quasi un anno Tammy Abraham è stato convocato dall’Inghilterra per i prossimi impegni contro Andorra e Ungheria, entrambi valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Back in the @England squad… Congratulations, @tammyAbraham! pic.twitter.com/gO7Ah2mbYw— AS Roma English (@ASRomaEN) October 4, 2021 Un giusto riconoscimento per l’attaccante della Roma, che non vestiva la maglia dei Tre Leoni da quasi un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tammyè stato: l’attaccante dellanon veniva chiamato da quasi unTammyè statoper i prossimi impegni contro Andorra e Ungheria, entrambi valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Back in the @England squad… Congratulations, @tammy! pic.twitter.com/gO7Ah2mbYw— ASEnglish (@ASEN) October 4, 2021 Un giusto riconoscimento per l’attaccante della, che non vestiva la maglia dei Tre Leoni da quasi un. L'articolo proviene da Calcio News 24.

