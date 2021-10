Ornella Muti a 'Ti Sento' da Diaco: 'Hanno detto cose terribili su di me, mia figlia Naike è fragile. Celentano? Ecco perché non ne parlo ... (Di lunedì 4 ottobre 2021) si racconta a 'Ti Sento', la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda in seconda serata su RaiDue. L'attrice sarà ospite nella puntata trasmessa martedì 5 ottobre. ' Mi Hanno accusata di non avere un'... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) si racconta a 'Ti', la trasmissione di Pierluigiin onda in seconda serata su RaiDue. L'attrice sarà ospite nella puntata trasmessa martedì 5 ottobre. ' Miaccusata di non avere un'...

Advertising

ilmessaggeroit : #ornella muti si racconta a #pierluigi diaco: «Hanno detto cose terribili su di me. Mia figlia Naike? E' molto frag… - GechoEcko : @Bedo76 @JdPlaylist After Ornella Muti - maumental : Ornella Muti! ?? - studiocaria : @lorenzB59 Ornella Muti. - dinogargano : @sararigby7 @SabrinaSalerno Causa di parziale cecità di molti adolescenti alla fine anni '80 ...per i vecchietti co… -