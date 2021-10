Mbappé | «Al Psg il mio interlocutore non è più Leonardo Parlo solo col presidente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Sapevano già da luglio che volevo andare via”. E da qual giorno Kyliannon ha mai davvero parlato della estenuante trattativa tra Psg e Real. L’attaccante francese – che non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine anno – ha dato la sua versione in un’intervista RMC Sport che andrà in onda domani. “Ho chiesto di andarmene, e da quel momento non ho voluto rinnovare, volevo che il club mi vendesse in modo che potessero avere i soldi per cercare un sostituto di qualità. Ma li ho rispettati e ho detto loro ‘Se non volete che me ne vada, rimarrò’. Sono sempre stato felice in questo club per i quattro anni che ho trascorso qui e lo sono ancora. L’ho detto abbastanza presto che volevo andare via cosicché il club potesse reagire. Volevo che entrambi ne beneficiassimo e finissimo mano nella mano per fare un buon affare”. “La gente ha detto che ho rifiutato sei o ...