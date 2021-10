Manchester United, obiettivo numero uno il top player dell’Inter (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Manchester United deve risolvere il nodo legato ai propri centrocampisti. Diventerà realtà – forse già a gennaio – la cessione di Van De Beek e la situazione relativa a Paul Pogba ed al suo rinnovo – ora come ora alquanto improbabile – con i Red Devils, mette alle strette la dirigenza del Manchester United. Ed è così che si pensa ad un super colpo per la prossima stagione: Marcelo Brozovic dall’Inter. Brozovic, un’altra pretendente per il croato. Il Manchester United fa sul serio Brozovic, Manchester United, Inter Come rivelato in precedenza, il Manchester deve risolvere il nodo legato ai centrocampisti. E una soluzione ottimale sarebbe il centrocampista dell’Inter. I Red Devils sarebbero solo una delle ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildeve risolvere il nodo legato ai propri centrocampisti. Diventerà realtà – forse già a gennaio – la cessione di Van De Beek e la situazione relativa a Paul Pogba ed al suo rinnovo – ora come ora alquanto improbabile – con i Red Devils, mette alle strette la dirigenza del. Ed è così che si pensa ad un super colpo per la prossima stagione: Marcelo Brozovic dall’Inter. Brozovic, un’altra pretendente per il croato. Ilfa sul serio Brozovic,, Inter Come rivelato in precedenza, ildeve risolvere il nodo legato ai centrocampisti. E una soluzione ottimale sarebbe il centrocampista. I Red Devils sarebbero solo una delle ...

Advertising

mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - JManiaSite : Manchester City e United (che continua a spendere tanto e a vincere quasi niente) valgono il doppio della #Juventus… - saintjuve : RT @mirkonicolino: #CIES: #Juventus prima in Italia per valore della rosa con 618 milioni di euro. In Europa, però, i bianconeri sono sono… - DerkoosD : Ronaldo plombe-t-il Manchester United ? -