Maltempo, allerta rossa in Liguria, Lombardia e Piemonte (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Maltempo sferza il Nord Italia e scatta l'allerta rossa in Liguria, Lombardia e Piemonte. Una perturbazione atlantica ha infatti raggiunto il Mediterraneo centrale, determinando l'approfondirsi di un minimo barico al largo del Mar Ligure, responsabile dell'intensa fase di Maltempo che sta interessando le regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud. Previsto anche un deciso rinforzo della ventilazione sul Mar Ligure e sul Tirreno centrale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha quindi emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ... Leggi su italiasera

