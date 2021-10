**Mafia: processo Borsellino quater, domani la Cassazione metterà la parola fine/Adnkronos** (4) (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - I giudici ribadiscono nella sentenza la matrice mafiosa dell'attentato, ma anche l'assenza di un nesso tra la cosiddetta trattativa Stato-mafia e la morte del giudice. Il 'Borsellino quater', segue il processo cosiddetta Borsellino ter', cioè il troncone dedicato all'accertamento delle responsabilità interne ed esterne a Cosa Nostra. Un processo che ha portato alla definitiva condanna di boss del calibro di Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Cristoforo Cannella, Filippo Graviano, Domenico Ganci, Salvatore Biondo (classe '55) e Salvatore Biondo (classe '56). Mentre il quater nasce dopo le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza. Dunque, perché Paolo Borsellino fu ucciso? Per i giudici del quater il giudice ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - I giudici ribadiscono nella sentenza la matrice mafiosa dell'attentato, ma anche l'assenza di un nesso tra la cosiddetta trattativa Stato-mafia e la morte del giudice. Il '', segue ilcosiddettater', cioè il troncone dedicato all'accertamento delle responsabilità interne ed esterne a Cosa Nostra. Unche ha portato alla definitiva condanna di boss del calibro di Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Cristoforo Cannella, Filippo Graviano, Domenico Ganci, Salvatore Biondo (classe '55) e Salvatore Biondo (classe '56). Mentre ilnasce dopo le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza. Dunque, perché Paolofu ucciso? Per i giudici delil giudice ...

Advertising

ilriformista : La figlia del magistrato Fiammetta Borsellino: 'Quante risorse sprecate' #statomafia #trattativastatomafia - striscia_rossa : Al processo di Palermo non è stato sconfitto un teorema: la #trattativastatomafia c'è stata. E no, non si è cercato… - SicignanoSergio : @Cr1st14nM3s14n0 Ma difatti, se andassero per dire a caporizzuto e facessero un accesso qgli atti amministrativi de… - djpaul_incazza : @tizianamaiolo L'assoluzione di Dell'Utri in quel processo nulla migliora del suo passato ne' cancella i motivi del… - genx52 : @ritadallachiesa @GuidoCrosetto tuo padre, che era una persona onesta e perbene, se fosse ancora vivo ti prenderebb… -