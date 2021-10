“L’Inter mi piace ma vedo due note stonate!” | le dichiarazioni dell’ex nerazzurro

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Come riporta fcinter1908.it, durante l’ultima puntata della BoboTV, in onda su Twich, Antonio Cassano è tornato a parlare del, elogiando il lavoro di Dzeko: “Dzeko è un giocatore di calcio, Lukaku invece sta avendo grandissime difficoltà. L’ho sempre detto: in Italia c’è Ventola e Cassano che lo marcavano e lui allora ti spaccava in velocità, in Inghilterra sta avendo difficoltà. Dzeko ha fatto 6 gol in 7 partite, un gol ogni 75? “. Antonio Cassano durante la trasmissione televisiva in onda su Italia 1 "Tiki Taka"L’ex Roma ed Inter ha parlato, poi, dell’attuale situazione vissuta dalla sua vecchia squadra, individuando alcune pecche: “Ho grande stima di Inzaghi manelle ultime tre partite non so quanto abbia meritato. A Firenze, col Sassuolo e con l’Atalanta. Le ultime 3 partite, un po’ mi ha lasciato a desiderare. Ha fatto ...