L’Afghanistan verso la bancarotta | senza diritti e ridotto alla fame di W Samadi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il cugino di mio marito, Hashim, si è recato in banca per incassare lo stipendio dell’ultimo mese. Non ne riceverà altri e per il futuro non ha fonti sicure di introito per sfamare la sua famiglia. Arrivato al mattino presto, si è messo in fila insieme a decine di altre persone già sul posto per prelevare. Un talebano armato di sfollagente ha ordinato a tutti di sedersi a terra e di aspettare. Hashim ha visto donne e anziani svenire dopo ore di attesa in fila. Alzatosi in piedi per sgranchirsi un po’, ha sentito un forte colpo prima sulle spalle e poi alle gambe. “Vi ho detto di non alzarvi”, ha gridato il talebano. Quel giorno la banca ha chiuso prima che arrivasse il turno di Hashim. Dolorante, umiliato e avvilito, l’uomo è rientrato a casa. Tornato il giorno dopo e il giorno dopo ancora, una volta giunto il suo turno l’istituto aveva finito i contanti. Solo il quarto giorno ha ...