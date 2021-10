La visione di Stefano Valanzuolo (Di lunedì 4 ottobre 2021) di Gaetano Del Gaiso In occasione della seconda edizione del seminario “Le nuove frontiere del marketing e della comunicazione digitale”, istruito dal Maiori Festival e svoltosi nella suggestiva cornice del Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo abbiamo incontrato Stefano Valanzuolo, critico musicale, autore e conduttore dei programmi radiofonici Radio 3 Suite e Wiki Music ed ex direttore generale e artistico di Ravello Festival, dal 2008 al 2015. Da ricercatore scientifico a ufficiante dell’arte di Euterpe: dott. Valanzuolo, ci racconta come sia avvenuto e di come abbia accolto questo consistente cambio di direzione del suo percorso di vita? “La musica, potrei dire così, in maniera un po’ romantica, c’è sempre stata. Ho avuto la fortuna di iniziare a scrivere già nel 1983, appena ventiduenne, e di essere ordinato pubblicista ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 ottobre 2021) di Gaetano Del Gaiso In occasione della seconda edizione del seminario “Le nuove frontiere del marketing e della comunicazione digitale”, istruito dal Maiori Festival e svoltosi nella suggestiva cornice del Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo abbiamo incontrato, critico musicale, autore e conduttore dei programmi radiofonici Radio 3 Suite e Wiki Music ed ex direttore generale e artistico di Ravello Festival, dal 2008 al 2015. Da ricercatore scientifico a ufficiante dell’arte di Euterpe: dott., ci racconta come sia avvenuto e di come abbia accolto questo consistente cambio di direzione del suo percorso di vita? “La musica, potrei dire così, in maniera un po’ romantica, c’è sempre stata. Ho avuto la fortuna di iniziare a scrivere già nel 1983, appena ventiduenne, e di essere ordinato pubblicista ...

Advertising

stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: Una nuova visione del Mondo : The Opera… - grifoncina1977 : @Steve140971 @fagia84 @Scomodo2063 Stefano lo ha elogiato lui ieri in conferenza stampa ha detto che ha gamba visio… - AlcantaraSpa : RT @SIAita_: ??Un'ampia visione della #sostenibilità, affinché non sia solo 'verde', ma comprensiva di tutti gli 'intangibili'. Il professor… - SIAita_ : ??Un'ampia visione della #sostenibilità, affinché non sia solo 'verde', ma comprensiva di tutti gli 'intangibili'. I… - qn_lanazione : #Firenze. Il docufilm di Stefano Accorsi sulla Pergola in prima visione su Sky Arte -