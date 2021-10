La prima volta del partito Gay Lgbt+ (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il partito Gay Lgbt+ entra per la prima volta nelle istituzioni con dei suoi rappresentanti. Tre consiglieri di minoranza sono stati eletti nel Comune di Morterone, in provincia di Lecco, e due a Valnegra, paese vicino a Bergamo. "Siamo in attesa dei risultati dalle grandi città in cui abbiamo dei candidati ma sin da ora possiamo dire che quella di oggi è una giornata storica - dichiara all'AGI il portavoce nazionale Fabrizio Marrazzo -. Per la prima volta la nostra comunità entra nei consigli comunali dimostrando che anche nei Comuni più piccoli si possono superare certi pregiudizi. E' iniziata una rivoluzione che ci porterà sempre più lontano". A Morterone, il Comune con meno votanti d'Italia, il candidato sindaco Andrea Grassi ha raccolto 9 voti contro i 12 del rivale Dario ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) IlGayentra per lanelle istituzioni con dei suoi rappresentanti. Tre consiglieri di minoranza sono stati eletti nel Comune di Morterone, in provincia di Lecco, e due a Valnegra, paese vicino a Bergamo. "Siamo in attesa dei risultati dalle grandi città in cui abbiamo dei candidati ma sin da ora possiamo dire che quella di oggi è una giornata storica - dichiara all'AGI il portavoce nazionale Fabrizio Marrazzo -. Per lala nostra comunità entra nei consigli comunali dimostrando che anche nei Comuni più piccoli si possono superare certi pregiudizi. E' iniziata una rivoluzione che ci porterà sempre più lontano". A Morterone, il Comune con meno votanti d'Italia, il candidato sindaco Andrea Grassi ha raccolto 9 voti contro i 12 del rivale Dario ...

