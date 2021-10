Eni supporta la transizione energetica e la decarbonizzazione in Congo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Alla presenza del Primo Ministro della Repubblica delAnatole Collinet Makosso e dell’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, Eni ha firmato un Memorandum d’Intesa con il Ministro dell’Agricoltura, dell’Allevamento e della Pesca, Paul Valentin Ngobo, il Ministro degli Idrocarburi Bruno Jean Richard Itoua e il Ministro della Cooperazione Internazionale e della Promozione del Partenariato Pubblico Privato Denis Christel Sassou NGuesso, per lo sviluppo congiunto del settore degli agro-biocarburanti nel Paese. Il MoU definisce il quadro per la produzione di olio di ricino su scala industriale, fornendo materia prima per il sistema di bioraffinazione di Eni, creando allo stesso tempo opportunità di lavoro ed espandendo le attività agricole in terreni marginali e abbandonati, evitando impatti sulle aree attualmente destinate alla produzione ...