Con Baiguini inizia il regno di Federico I: Costa Volpino (non) cambia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Costa Volpino. Un vero e proprio plebiscito per la lista della maggioranza uscente “Costa Volpino cambia” guidata da Federico Baiguini, che ha trionfato con il 70% dei voti contro il 30% dello sfidante Nicola Facchinetti e la sua “Idea Civica”. Malgrado il nome della lista vincente, Costa Volpino ha deciso di… non cambiare e di affidarsi nuovamente agli amministratori che l’hanno guidata nell’ultimo decennio. Alla fine, per Baiguini hanno votato 3.096 elettori, mentre Facchinetti ha ottenuto 1.322 consensi dei cittadini. In quasi tutti i nove seggi elettorali il neo eletto sindaco ha trionfato. Insieme a lui ha stravinto il suo predecessore Mauro Bonomelli, che ha ottenuto un grande successo personale ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021). Un vero e proprio plebiscito per la lista della maggioranza uscente “” guidata da, che ha trionfato con il 70% dei voti contro il 30% dello sfidante Nicola Facchinetti e la sua “Idea Civica”. Malgrado il nome della lista vincente,ha deciso di… nonre e di affidarsi nuovamente agli amministratori che l’hanno guidata nell’ultimo decennio. Alla fine, perhanno votato 3.096 elettori, mentre Facchinetti ha ottenuto 1.322 consensi dei cittadini. In quasi tutti i nove seggi elettorali il neo eletto sindaco ha trionfato. Insieme a lui ha stravinto il suo predecessore Mauro Bonomelli, che ha ottenuto un grande successo personale ...

Advertising

lucabaiguini : RT @agilereloaded: #Record di iscritti e grande partecipazione al #meetup di ieri con ospite @lucabaiguini. Per chi non lo avesse ancora f… - agilereloaded : #Record di iscritti e grande partecipazione al #meetup di ieri con ospite @lucabaiguini. Per chi non lo avesse anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Baiguini Giornalismo, elezioni Odg, Lombardia: i candidati della lista "ContrOrdine" In accordo con Fnsi, editori e tutti gli altri soggetti coinvolti, occorre avviare un'azione ...Martino (Corriere della Sera) Vigani Giuseppe (Freelance) Consiglio Nazionale pubblicista Baiguini Angelo ...

Elezioni comunali 2021: i comuni e i candidati sindaco in provincia di Bergamo ... Carlo Mangoni (Caravaggio popolare e solidale; Carlo Mangoni sindaco; Insieme con Baruffi con ... COSTA VOLPINO - In due si contendono la poltrona da sindaco: Federico Baiguini (Costa Volpino cambia); ...

Con Baiguini inizia il regno di Federico I: Costa Volpino (non) cambia BergamoNews In accordoFnsi, editori e tutti gli altri soggetti coinvolti, occorre avviare un'azione ...Martino (Corriere della Sera) Vigani Giuseppe (Freelance) Consiglio Nazionale pubblicistaAngelo ...... Carlo Mangoni (Caravaggio popolare e solidale; Carlo Mangoni sindaco; InsiemeBaruffi... COSTA VOLPINO - In due si contendono la poltrona da sindaco: Federico(Costa Volpino cambia); ...