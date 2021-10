Changüí | un’altra Guantánamo

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 5 ottobre 2021) La fortuna di fare inattese e felici scoperte cercando altro non è una novità nel campo musicale. Prendete il caso di Gianluca Tramontana, giornalista e broadcaster milanese di nascita ma di lunghissima residenza newyorkese, in viaggio per l’Oriente di Cuba, nel distretto di Granma, dove esiste una cultura organillera, in cui si suona l’organetto a rullo, strumento di musica campesina, per guajiros, insomma, che produce il suono azionando una manovella che fa affluire aria nelle canne per mezzo di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.