Calciomercato Inter, Sanchez può partire: tre club sul cileno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Calciomercato Inter, per Alexis Sanchez si profila un’ipotesi cessione. Tre club esteri sulle tracce dell’attaccante cileno La situazione di Alexis Sanchez all’Inter, soprattutto dopo lo sfogo di questo weekend, si è complicata. E così a gennaio i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo per far cassa. Secondo quanto riportato dal Il Giornale, sul Nino Maravilla ci sarebbero già tre club esteri Interessati: due in Spagna, il Siviglia e Betis, uno in Francia, il Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021), per Alexissi profila un’ipotesi cessione. Treesteri sulle tracce dell’attaccanteLa situazione di Alexisall’, soprattutto dopo lo sfogo di questo weekend, si è complicata. E così a gennaio i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo per far cassa. Secondo quanto riportato dal Il Giornale, sul Nino Maravilla ci sarebbero già treesteriessati: due in Spagna, il Siviglia e Betis, uno in Francia, il Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? - Civppix1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Inter avanza per #Tonali: gli aggiornamenti - sportli26181512 : Inter, poche chance per l'addio di Sanchez a gennaio. C'è un problema: Alexis Sanchez lontano dall'Inter già a genn… - lumacarapida : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Inter avanza per #Tonali: gli aggiornamenti - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato UFFICIALE Lazio, esonerata la Morace: il nuovo tecnico è un ex Inter -