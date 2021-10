Anguissa dopo gli episodi razzisti di ieri | “Sono orgoglioso di essere un uomo di colore”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Zamboha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dove ha commentato gliavvenutinel postpartita di Fiorentina-Napoli: “È triste vedere che nel 2021 ciancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’cheperché so chi, so da dove vengo.undidi esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.