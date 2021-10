Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 19:00 (Di domenica 3 ottobre 2021) Viabilità DEL 3 OTTOBRE 2021 ORE 18.50 FT BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI SEGNALANDO INCIDENTE AL CASELLO DI ORTE IN ENTRATA VERSO Roma. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN’AUTO. RIMANE CHIUSA LA A24 Roma TERAMO A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA VICOVARIO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO. SI REGISTRANO 3 KM DI CODE CON TENDENZA IN AUMENOTO. NELLA DIREZIONE OPPOSTA INVECE, VERSO Roma, CI SONO CODE DI 1 KM CON TENDENZA STABILE SEMPRE PRE LAVORI, SULLA A1 MILANO NAPOLI CODE DI 3 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANO RomaNO E BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE SUD VERSO Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021)DEL 3 OTTOBREORE 18.50 FT BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI SEGNALANDO INCIDENTE AL CASELLO DI ORTE IN ENTRATA VERSO. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN’AUTO. RIMANE CHIUSA LA A24TERAMO A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA VICOVARIO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO. SI REGISTRANO 3 KM DI CODE CON TENDENZA IN AUMENOTO. NELLA DIREZIONE OPPOSTA INVECE, VERSO, CI SONO CODE DI 1 KM CON TENDENZA STABILE SEMPRE PRE LAVORI, SULLA A1 MILANO NAPOLI CODE DI 3 KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA PONZANONO E BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE SUD VERSOSULLA DIRAMAZIONESUD CI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romi_andrio : RT @ldibartolomei: Il #pontediferro non è crollato e questa è una grande fortuna per la viabilità cittadina e di quel quadrante. Ma al nett… - romamobilita : #Roma #viabilità Via di Villa Ada altezza via Lariana, segnalato traffico rallentato per incidente - romamobilita : #Roma #viabilità Via Cori, altezza via Teano, segnalato traffico rallentato per incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio…

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma E' stato un sabato sera drammatico, quello di ieri a Roma, dove intorno alle 23.00 in via dell'Industria vi è stato un incendio che ha interessato l'antico 'ponte di ferro', il quale collega i ... Raggi Sul posto anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: 'Al momento quello che possiamo dire è che ... al netto di quello che ci diranno queste indagini, di aprire quanto prima la viabilità. Al ...

Traffico Roma del 03 - 10 - 2021 ore 15:30 ...sul posto Si sono rallentamenti regolare invece il traffico lungo le due carreggiate del raccordo anulare e nulla da segnalare anche a Roma in città tra Marconi e Ostiense modifiche alla viabilità ...

