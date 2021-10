Vaccini: azienda Vanvitelli, open day per le future mamme (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La campagna vaccinale avviata dall’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli si è ampliata promuovendo open day esclusivamente dedicati alle donne incinte. Nell’ambito del programma anti Covid, la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico ha tenuto, in tre distinte giornate a cadenza settimanale, tre open day vax per le future mamme. Sono state oltre 130 le donne, provenienti dall’intera regione, che si sono recate nel Complesso di Santa Patrizia per sottoporsi a vaccinazione (dose mRNA anti COVID 19- Pfizer) e a successivo controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla inoculazione.“Desidero ringraziare tutti gli operatori che, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La campagna vaccinale avviata dall’ospedaliera universitaria Luigisi è ampliata promuovendoday esclusivamente dedicati alle donne incinte. Nell’ambito del programma anti Covid, la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico ha tenuto, in tre distinte giornate a cadenza settimanale, treday vax per le. Sono state oltre 130 le donne, provenienti dall’intera regione, che si sono recate nel Complesso di Santa Patrizia per sottoporsi a vaccinazione (dose mRNA anti COVID 19- Pfizer) e a successivo controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla inoculazione.“Desidero ringraziare tutti gli operatori che, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza ...

