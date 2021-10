Renate-Trento oggi in tv | data | orario e streaming girone A Serie C 2021 2022

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della settima giornata delA di. Si gioca alle 14:30 di domenica 3 ottobre e le due squadre vanno a caccia dei tre punti in palio in questo appuntamento da non perdere. E che potrete soprattutto seguire grazie al liveesclusivo sulla piattaforma Eleven Sports. SportFace.

Advertising

calcio_stt : Il Trento a Renate per allungare la striscia positiva - sportrentino_it : Il Trento a Renate per allungare la striscia positiva - AgenziaOpinione : A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C“: « DOMENICA 3 OTTOBRE I GIALLOBLÙ AFFRONTERANNO I BRIANZOLI DEL “RENATE“, NELLA SETT… - AcTrento : A #Renate per continuare la striscia positiva ???? ?? La presentazione del match ?? - ClaudioTaverna2 : Domani a Renate il Trento vuole allungare la serie positiva: alle 14.30 allo Stadio 'Città di Meda'… -

Ultime Notizie dalla rete : Renate Trento

Stadionews

... Pro Vercelli - Sudtirol, Padova - Seregno, Pro Patria - Virtus Verona, Triestina - Albinoleffe, Fiorenzuola - Lecco, Mantoca - Juventus U23, Pergolettese - Piacenza,, Olbia - Gubbio, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447, rispettivamente settima e ottava in classifica, si sfidano nella settima giornata di C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il ...Oggi domenica 3 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per il GP di Austin per la MotoGP, mentre la Superbike andrà in scena a Portimao con superpole race e gara-2. Da seguire c ...Mister Parlato. A soli quattro giorni dall’impegno infrasettimanale contro il Mantova, per il Trento è già il momento di tornare in campo. Domenica pomeriggio (calcio d’iniz ...