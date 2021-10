Possiamo convincere chi non si è ancora vaccinato, assicura Figliuolo (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - "Domani (lunedì, ndr) si riunirà l'Ema e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati". Il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, commenta così la possibilità di estendere la platea di chi deve ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid. "Abbiamo tutte le dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani" ha detto, "Le dosi ci sono e si andrà spediti - ha aggiunto - abbiamo la macchina rombante dobbiamo far salire l'equipaggio a bordo". Figliuolo ha quindi ricordato che gli italiani over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono "42,7 milioni, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%. Dobbiamo ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - "Domani (lunedì, ndr) si riunirà l'Ema e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati". Il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo, commenta così la possibilità di estendere la platea di chi deve ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid. "Abbiamo tutte le dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani" ha detto, "Le dosi ci sono e si andrà spediti - ha aggiunto - abbiamo la macchina rombante dobbiamo far salire l'equipaggio a bordo".ha quindi ricordato che gli italiani over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono "42,7 milioni, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%. Dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo convincere Possiamo convincere chi non si è ancora vaccinato, assicura Figliuolo Dobbiamo convincere e informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta'. 'Tre milioni di over 50 non sono ancora vaccinati e c'è una fetta significativa tra forze dell'ordine e ...

Possiamo convincere chi non si è ancora vaccinato, assicura Figliuolo AGI - Agenzia Giornalistica Italia Dobbiamo convincere e informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta'. 'Tre milioni di over 50 non sono ancora vaccinati e c'è una fetta significativa tra forze dell'ordine e ...