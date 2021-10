Pagelle Atalanta Milan | TOP e FLOP del match VOTI

(Di domenica 3 ottobre 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 7ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Tonali, Malinovskyi: Freuler, MaehleAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ????? Pagelle Atalanta Milan: i voti ai protagonisti del match Top: Calabria e Tonali. #SempreMilan #ForzaMilan #LMR #LaMi… - la_rossonera : ????? Pagelle Atalanta Milan: i voti ai protagonisti del match Top: Calabria e Tonali. #SempreMilan #ForzaMilan #LMR… - calciomercatoit : ?? Le #pagelle del primo tempo di #AtalantaMilan: #Tonali-#Calabria spettacolo! Disastro #Freuler - Dalla_SerieA : Atalanta-Young Boys, le pagelle della Gazzetta - - tuttoatalanta : Le pagelle di Gasperini: Atalanta meno brillante ma con tre punti in vista del Man United -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

CALCIORoma - Empoli SERIE A Fiorentina - Napoli 1 - 2 SERIE A Roma - Empoli, le foto della ... stoccata alle nazionali SEGUI LA DIRETTA DI- MILAN PRIMO TEMPO 44' - Kessie dalla ...Ricordiamo il pareggio di 'San Siro' contro l'. Sotto 1 - 2 a fine primo tempo, nella ... dando quella marcia in più, che fino a quel punto era mancata ( qui potete leggere ledi ieri ...Pagelle Atalanta Milan: i voti ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di Serie A 2021/22 Il Milan affronta l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A. Ecco i vot ...Pagelle Roma-Empoli RUI PATRICIO 6 Il primo tempo lo vive quasi da spettatore, anche se l’occhio è sempre vigile davanti alle minime intemperie (Di Francesco e Pinamonti).