Non serve un asilo al quartiere Adriatico: al posto delle suore una casa di riposo (Di domenica 3 ottobre 2021) ANCONA - Potrebbe avere un futuro lo stabile che fino a qualche mese fa ospitava alcune suore delle Pie Venerini in via Filzi ad Ancona nel cuore del rione Adriatico. Alcune indiscrezioni, peraltro ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 3 ottobre 2021) ANCONA - Potrebbe avere un futuro lo stabile che fino a qualche mese fa ospitava alcunePie Venerini in via Filzi ad Ancona nel cuore del rione. Alcune indiscrezioni, peraltro ...

Advertising

Antonella_Soldo : La #cannabis non è un oppiaceo, come sostiene il primario di cardiologia del Gemelli. Aprire un dibattito sulla le… - raffaellapaita : 'Voglio che si sappia che @ItaliaViva serve a ridare civiltà a questo Paese: grazie a noi Morisi non è più al Vimin… - marcodimaio : Uno degli ultimi anni della sindaca #Raggi è emulare Nerone. Forza #Roma, presto finirà questo scempio; comunque va… - ErmesMoras1 : RT @GavinoSanna1967: Questa merda (scusate ma non c'è altro termine) oggi serve a ghettizzare e criminalizzare la minoranza bersaglio del m… - smaalltaalk : ma namjoon non ha postato? guardate che a me quel sei in tedesco serve davvero -