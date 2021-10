MotoGP, Franco Morbidelli: “È stata la gara più difficile della mia vita. Dopo 7-8 giri non avevo più forza nella gamba” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Domenica di grande sofferenza fisica ad Austin per Franco Morbidelli, che ha concluso in ultima posizione il Gran Premio delle Americhe 2021, valido come quindicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano della Yamaha Factory, Dopo una discreta partenza, è sprofondato progressivamente tagliando il traguardo con 49? di ritardo dal vincitore Marc Marquez e più di 20? dalla zona punti. “Sfortunatamente sono riuscito a fare 7-8 giri e poi ho dovuto calare il mio ritmo di molto, altrimenti non sarebbe stato possibile per me terminare la gara con quel ritmo. Non avevo più forza nella gamba, non riuscivo più a fare nel modo corretto le curve e le frenate a sinistra, facevo i cambi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Domenica di grande sofferenza fisica ad Austin per, che ha concluso in ultima posizione il Gran Premio delle Americhe 2021, valido come quindicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Il romanoYamaha Factory,una discreta partenza, è sprofondato progressivamente tagliando il traguardo con 49? di ritardo dal vincitore Marc Marquez e più di 20? dalla zona punti. “Sfortunatamente sono riuscito a fare 7-8e poi ho dovuto calare il mio ritmo di molto, altrimenti non sarebbe stato possibile per me terminare lacon quel ritmo. Nonpiù, non riuscivo più a fare nel modo corretto le curve e le frenate a sinistra, facevo i cambi di ...

