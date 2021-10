Morto Daniel Leone, l'ex portiere di Reggina e Catanzaro aveva 28 anni (Di domenica 3 ottobre 2021) Calcio in lutto per la scomparsa di Daniel Leone . L'ex portiere di Reggina e Catanzaro è Morto ad appena 28 anni , sconfitto dallo stesso male che lo aveva costretto ad un ritiro prematuro dall'... Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021) Calcio in lutto per la scomparsa di. L'exdiad appena 28, sconfitto dallo stesso male che locostretto ad un ritiro prematuro dall'...

Advertising

DiMarzio : Addio a Daniel #Leone. Il mondo del calcio in lutto per l’ex portiere del #Catanzaro - Gazzetta_it : Morto a 28 anni Daniel Leone, ex portiere di Reggina e Catanzaro - ComunicareDigit : @danielleone93 Daniel Leone, il calciatore morto di cancro a 28 anni Si perde una guerra ed un giovane ragazzo!… - msn_italia : Daniel Leone è morto a 28 anni: calcio in lutto - costantonio11 : RT @Gazzetta_it: Morto a 28 anni Daniel Leone, ex portiere di Reggina e Catanzaro -