Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole (Di domenica 3 ottobre 2021) commenta Un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria fa scattare dalle 14 di lunedì l'allerta rossa per piogge diffuse e prolungate nel centro della Regione e arancione per temporali, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 ottobre 2021) commenta Un deciso peggioramento delle condizioni meteo infa scattare dalle 14 di lunedì l'per piogge diffuse e prolungate nel centro della Regione e arancione per temporali, il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - Sonostanca10 : RT @aridatececonte: Maltempo: Genova, domani scuole chiuse per allerta rossa - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - Virus1979C : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova -