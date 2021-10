Il?Pasolini apre le porte agli?“Incontri” di danza

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 3 ottobre 2021) di Monica De Santis Sabato 16 e domenica 17 ottobre la Sala Pasolini ospiterà due appuntamenti della rassegna di“Incontri” 21 diretta da Antonella Iannone. Si tratta di altri, due appuntamenti, stavolta uno rivolto ad un pubblico più adulto ed uno rivolto ad un pubblico di bambini. Si inizia sabato 16, quando alle ore 21, la compagnia Scenario Pubblico Zappalàpresenterà?“Romeo e Giulietta” balletto ideato da Roberto Zappalà nel lontano 2006 e riportato nuovamente in scena, a distanza di dieci anni, in un’edizione aggiornata e riproposto anche in questa occasione. La coreografia sceglie di interpretare, attraverso il peculiare linguaggio della Compagnia Zappalà, alcune fra le tematiche forse più care alla cultura di ogni tempo, ossia quelle dell’impossibilità della libertà d’amare e del conflitto parentale, punto di ...