Francia | scoperti abusi di preti su minori Diecimila vittime

Più di tremila pedofili , tra preti e religiosi, dal 1950 a oggi. Diecimila le vittime accertate in un Paese, la, dove oltre il 10% degli over 18 è stato oggetto di violenze sessuali durante l'adolescenza. L'ultima piaga in ordine di tempo del dramma pedofilia nella Chiesa , dopo il terremoto che ha ... Inchiesta indipendente voluta dall'episcopato d'Oltralpe: sotto la lente gli ultimi 70 anni. I vescovi potrebbero rassegnare in blocco le dimissioni ...