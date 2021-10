È morto Bernard Tapie, noto imprenditore e politico francese: aveva 78 anni (Di domenica 3 ottobre 2021) È morto a 78 anni Bernard Tapie, imprenditore e politico francese noto soprattutto per essere stato ministro durante la presidenza di François Mitterrand, nonché proprietario dell’Adidas dal 1990 al 1993 e della squadra di calcio dell’Olympique Marsiglia. Era nato a Parigi Leggi su ilpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Èa 78soprattutto per essere stato ministro durante la presidenza di François Mitterrand, nonché proprietario dell’Adidas dal 1990 al 1993 e della squadra di calcio dell’Olympique Marsiglia. Era nato a Parigi

