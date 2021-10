Darmian come Adam Driver, Malgioglio e...: Inter, social scatenati (Di domenica 3 ottobre 2021) L'Inter al Mapei supera in rimonta il Sassuolo 2 - 1 grazie alle reti di Dzeko e Lautaro. Ecco le reazioni dei social Leggi su video.gazzetta (Di domenica 3 ottobre 2021) L'al Mapei supera in rimonta il Sassuolo 2 - 1 grazie alle reti di Dzeko e Lautaro. Ecco le reazioni dei

Advertising

officialsinto : Dopo la partita di stasera abbiamo capito che: #Darmian, ora come ora, è meglio di #Dumfries; #Calhanoglu non può f… - Marcellino66it : RT @nichill1: Boga ha con velocità e tecnica molto sopra la media, ma è anche uno dei giocatori calcisticamente meno intelligenti della A:… - grigiestanze : @Queen_Mary_Na Rogerio/Boga mancava solo gli mettessero il naso rosso da clown a Dumfries per umiliarlo. Come entra… - PlayTheSilence_ : RT @nichill1: Boga ha con velocità e tecnica molto sopra la media, ma è anche uno dei giocatori calcisticamente meno intelligenti della A:… - nichill1 : Boga ha con velocità e tecnica molto sopra la media, ma è anche uno dei giocatori calcisticamente meno intelligenti… -