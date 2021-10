Comunali: in provincia di Savona già 2 sindaci eletti (Di domenica 3 ottobre 2021) Ci sono già due sindaci eletti in provincia di Savona. Si tratta di Roberto De Andreis a Nasino, e di Franco Aurame a Castelbianco, candidati unici: in entrambi i Comuni oggi pomeriggio è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) Ci sono già dueindi. Si tratta di Roberto De Andreis a Nasino, e di Franco Aurame a Castelbianco, candidati unici: in entrambi i Comuni oggi pomeriggio è stato ...

