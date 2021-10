Berlusconi torna in pubblico e frena sulla federazione con la Lega. “Deve esserci anche FdI” (Di domenica 3 ottobre 2021) ”Sto bene, tanti auguri ragazzi e buon lavoro…”. Per la prima apparizione in pubblico dopo circa 8 mesi di assenza (tra ricoveri ospedalieri e la positività al Coronavirus) Silvio Berlusconi sceglie la sua Milano. Berlusconi torna in pubblico in stile 1994 L’occasione è il voto per le comunali, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. Il Cav si presenta al seggio di via Fratelli Ruffini. Poco prima era arrivato l’amico di sempre e presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Guardato a vita dagli uomini della scorta e accompagnato dalle azzurre Cristina Rossello e Licia Ronzulli, l’ex premier, in doppiopetto blu in stile ’94 e pin di Fi sul bavero della giacca, appare in forma, saluta giornalisti e fotografi che lo assediano come ai vecchi tempi, si toglie la mascherina bianca ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 ottobre 2021) ”Sto bene, tanti auguri ragazzi e buon lavoro…”. Per la prima apparizione indopo circa 8 mesi di assenza (tra ricoveri ospedalieri e la positività al Coronavirus) Silviosceglie la sua Milano.inin stile 1994 L’occasione è il voto per le comunali, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. Il Cav si presenta al seggio di via Fratelli Ruffini. Poco prima era arrivato l’amico di sempre e presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Guardato a vita dagli uomini della scorta e accompagnato dalle azzurre Cristina Rossello e Licia Ronzulli, l’ex premier, in doppiopetto blu in stile ’94 e pin di Fi sul bavero della giacca, appare in forma, saluta giornalisti e fotografi che lo assediano come ai vecchi tempi, si toglie la mascherina bianca ...

